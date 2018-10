Lega Serie A, appoggio a Gravina: "Confronto costruttivo e propositivo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Concluso l'incontro in via Rosellini tra Gabriele Gravina, presidente della Lega Pro e a questo punto candidato unico per la FIGC, e il Consiglio di Lega A. Confermato il sostanziale appoggio della massima serie nei confronti del dirigente di Castellaneta: non determinante ai fini del risultato elettorale (sufficienti i voti di Lega Pro e LND), ma determinante per il prosieguo del percorso condiviso. Di seguito il comunicato stampa diffuso a seguito dell'incontro: "Il Consiglio di Lega Serie A, riunito a Milano sotto la Presidenza di Gaetano Miccichè, ha incontrato questa mattina Gabriele Gravina, Presidente della Lega Pro. Durante il confronto, definito 'costruttivo e propositivo' da tutti i partecipanti, è stata riscontrata grande convergenza e condivisione tra le priorità della Lega Serie A sulle tematiche da affrontare nei prossimi mesi e il programma del candidato unico alle prossime elezioni federali del 22 ottobre per rilanciare insieme il calcio italiano".