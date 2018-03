Lega Serie A, assemblea elettiva convocata per il 19 marzo

Fonte: legaseriea.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Commissario straordinario Giovanni Malagò ha convocato l’Assemblea ordinaria della Lega Serie A per lunedì 19 marzo 2018, alle ore 14.00 in prima convocazione e alle 16.00 in seconda. All'ordine del giorno i seguenti argomenti:

1. Verifica dei poteri;

2. Comunicazioni del Commissario;

3. Modifiche statutarie, anche di adeguamento ai principi informatori FIGC

attualmente in vigore;

4. Elezione del Presidente della Lega;

5. Criteri per l’elezione degli Organi di Lega mancanti.