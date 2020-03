Lega Serie A, domani niente assemblea per mancanza di numero legale. Deciderà Dal Pino

vedi letture

L'assemblea di Lega prevista per domani non si ci sarà perché non si raggiungerebbe il numero legale. Sarebbe stata un'assemblea sostanzialmente inutile, considerato che la maggioranza dei club è già d'accordo per recuperare le gare della 26^ giornata nel prossimo weekend. Soluzione che resta al momento in pole, nonostante due club su 20 (Inter e Napoli) abbiano detto "no".