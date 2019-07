Base resta offerta già presentata, scadenza sarà prorogata

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - MILANO, 8 LUG - Prosegue la trattativa tra la Lega Serie A e MediaPro per la creazione di un canale della Lega. Secondo quanto si apprende, l'assemblea dei 20 club della massima serie non voterà oggi sulla proposta presentata venerdì scorso dal gruppo spagnolo-cinese che garantisce un minimo di 1,150 miliardi a stagione (più 55 milioni per i diritti d'autore e 78 milioni per i costi di produzione, con un totale di circa 1,3 miliardi l'anno) per la gestione dei diritti tv del campionato italiano nel triennio 2021-24. Continueranno quindi le trattative, che avranno come base la proposta già presentata: la scadenza del 10 luglio indicata da MediaPro nella sua offerta sarà così prorogata.