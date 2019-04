Legge Beckham all'italiana: così il Decreto Crescita può cambiare il calcio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' dal Decreto Crescita 2019 al vaglio del Governo in questi giorni che potrebbero arrivare novità rilevanti anche per il calcio italiano. Fa il punto sul tema la 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, che parla della possibile introduzione in Italia di una 'Legge Beckham' che per anni ha agevolato i grandi club spagnoli nell'acquisizione dei calciatori.

Se la norma attira-cervelli supera i due rami del Parlamento, l'imponibile Irpef per coloro che risiedono all'estero da almeno due anni e arrivano in Italia sottoscrivendo con una società italiana un contratto almeno biennale scenderebbe al 30% per i primi cinque anni. Agevolazioni ancora più importanti per chi farebbe la residenza in Basilicata, Campania, Abruzzo, Puglia, Calabria e Sicilia: in questo caso, l'imponibile scenderebbe addirittura al 10%.