Legrottaglie e il battesimo di Chiellini: "E' diventato un centrale grazie a me"

L'ex difensore della Juventus Nicola Legrottaglie ora è il tecnico del Pescara che spera di poter tornare in corsa per la promozione, ma a Tuttosport ha svelato un retroscena a proposito della trasformazione di Giorgio Chiellini da esterno a centrale: "Quando l'ho visto alla Juve per la prima volta, nel 2005 con Capello, rimasi impressionato dalla sua forza fisica. era un "animale". Si può dire che sia stato io a incoraggiarlo a cambiare posizione. Ai tempi di Deschamps capii che aveva un futuro in quella posizione e glielo dissi anche a lui, doveva cambiare posizione perché aveva le potenzialità di diventare tra i più forti al mondo e così è stato. Anche a Ranieri consigliai di spostarlo al centro. Mi ha dato retta e formammo una grande coppia". Poi su Higuain e la possibilità che decida di non tornare dall'Argentina: "Sarri può farne a meno visti gli altri giocatori a disposizione. Può reggere 12 partite con Ronaldo e Dybala oltre che Douglas Costa".