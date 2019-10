Leicester, Monaco o "solo" Atalanta? Il Napoli è scoglio oppure Titanic

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Difficilmente a inizio anno qualcuno avrebbe potuto pensare che Napoli-Atalanta fosse già decisiva, soprattutto per le ambizioni dei partenopei. Perché perdere contro i nerazzurri potrebbe significare dire già addio al sogno Scudetto, una speranza alimentata da anni, sfiorata durante l'ultimo regno di Sarri, ma che poi svanisce spesso in Primavera. Comunque con una grossa differenza rispetto al 30 di ottobre.

LEICESTER, MONACO O ATALANTA? Nelle ultime settimane i bergamaschi hanno capito che, almeno per ora, la Champions è fuori dalle proprie corde. Invece la Serie A può essere un obiettivo, magari migliorando il bottino della scorsa annata. I sessantanove punti, almeno in linea teorica, sono ampiamente migliorabili grazie alla ottima partenza. L'attacco sempre produttivo, le tante occasioni, il bel gioco. E anche il piglio della grande: qualcuno ha accostato l'Atalanta al Leicester, ma per far sì che ci sia un'altra incredibile favola servirebbe pure un naufragio di Inter e Juventus. Oppure trovare le crepe del primo avversario, quello bianconero, come il Monaco di qualche stagione fa.

SCOGLIO O TITANIC? Dall'altro lato, appunto, c'è il Napoli. Che sta vivendo un anno decisamente complicato, Ancelotti sembra più in difficoltà in campionato che in Champions, suo habitat naturale. Da Icardi e James Rodriguez il passaggio conseguente non può essere Lozano, ma non è solo una questione di economia, plusvalenze e tecnica. Perché poi le due panchine di Insigne rischiano di surriscaldare oltremodo l'ambiente, già in fibrillazione per i risultati non ottimali fin qui. Il rischio è quello di affondare il Titanic... oppure essere affondati.