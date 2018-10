Leicester piange Vichai Srivaddhanaprabha: il miliardario sognatore

© foto di Imago/Image Sport

Tragedia nella casa del Leicester: ieri sera si è infatti schiantato l'elicottero del proprietario del club Vichai Srivaddhanaprabha, a bordo insieme alla figlia e due membri dell'equipaggio.

Quinto uomo più ricco di tutta la Thailandia, almeno secondo Forbes, il sessantunenne aveva quattro figli ed era proprietario del King Power Duty Free, gruppo leader a livello internazionale nella gestione di negozi duty free aeroportuali e impero da 3,3 miliardi di fatturato annuale. La sua passione per il business, ma soprattutto per il calcio, nel 2010 l'aveva convinto ad acquistare il Leicester per 40 milioni di sterline insieme ad altri imprenditori e connazionali. Con un grande sogno: investire nelle infrastrutture e nello scouting per compiere l'impossibile. Impresa perfettamente riuscita: prima nel 2014, con la promozione nella massima divisione inglese; sei anni dopo, nel 2016, con la storica cavalcata che portò le Foxes di Claudio Ranieri a vincere la Premier League contro ogni pronostico. Proprio con Ranieri si era creato così un legame extra-campo rimasto solido anche dopo il tanto discusso esonero dell'allenatore.

Nato da una famiglia di origine cinese, con il cognome Raksriaksorn, il magnate thailandese aveva mutato il suo cognome in Srivaddhanaprabha grazie a un'onorificenza concessa alla sua famiglia dal re di Thailandia Bhumibol Adulyadej. Termine traducibile con "luce di progressiva gloria", proprio quella che Vichai è riuscito a dare per sempre al Leicester e ai suoi tifosi.