Né una negazione né una conferma. Brendan Rodgers, allenatore del Leicester, risponde anche ad una domanda sulle voci che riguardano l'interesse della sua squadra per Merih Demiral della Juventus: "Sappiamo cosa fare in questa finestra di mercato e ci proveremo. Vogliamo essere più forti, ma in questa fase della stagione spuntano tante voci. Demiral è un calciatore di talento, non c'è nient'altro da aggiungere".