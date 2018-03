Leiva: "Darò tutto per la Champions. Futuro? Al Gremio ho molti amici"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lucas Leiva, centrocampista della Lazio, ha parlato ai microfoni di esporteinterativo. Queste le sue dichiarazioni, riprese da lalaziosiamonoi: "Il campionato italiano è uno dei più importanti. Farò di tutto affinché la Lazio conquisti la Champions. Vengo dal Liverpool con cui non sono riuscito a conquistare l'accesso alla competizione, vorrei farlo con la Lazio. In futuro vorrei tornare a giocare in Brasile. Al Gremio ho lasciato molti amici ed ottimi ricordi, inoltre mia moglie è di Porto Alegre. Ora sono felice di giocare nella Lazio, sto facendo una buona stagione. Gioco molto e questo è importante".