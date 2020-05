Leiva e la fascia al ginocchio 'sano': fastidi normali, Inzaghi non è preoccupato

Nei giorni scorsi è sceso in campo con una fasciatura al ginocchio, Lucas Leiva, che il 4 aprile si è operato in artroscopia. Nulla di preoccupante, anche se la striscia bianca compare non sul destro, su cui ha svolto l'intervento, ma sul sinistro. Il motivo è molto semplice: durante la riabilitazione, ha chiaramente caricato e sforzato troppo il ginocchio ' sano' - appunto il sinistro - dove adesso sta accusando dei fastidi. Per questo martedì si è recato in Paideia per dei controlli, che non hanno evidenziato problemi gravi. Tant'è che ieri si è allenato regolarmente in gruppo per tutta la durata della seduta, svolgendo anche la partitella finale (al contrario di mercoledì). A meno di un mese dall'inizio del campionato, Inzaghi vuole andarci con i piedi di piombo con Leiva, perno fondamentale del centrocampo biancoceleste. Servirà lui per rincorrere la Juventus, così come tutti gli altri compagni, a partire da Cataldi, il suo vice davanti la difesa.