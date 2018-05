Lemina consiglia Allegri all'Arsenal: "Darebbe qualcosa di speciale"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Mario Lemina, ex centrocampista della Juventus e ora in forza al Southampton, parla così di Massimiliano Allegri come allenatore ideale per l'Arsenal: "Porterebbe qualcosa di diverso e speciale in Premier League, come ha fatto Guardiola ma anche Conte. I tecnici italiani sanno dare qualcosa in più a livello tattico, sono i migliori da quel punto di vista. Per l'Arsenal sarebbe davvero una ottima cosa ingaggiarlo", le sue parole a Sky.