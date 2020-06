Lenglet e l'interesse dell'Inter: "Felice al Barça, ma dopo il virus nessuno può avere certezze"

Nei giorni scorsi il nome di Clement Lenglet, difensore del Barcellona, era stato accostato all’Inter come possibile contropartita nella trattativa Lautaro Martinez. Nel corso di una lunga intervista al Mundo Deportivo, il francese ha parlato del suo futuro rispondendo proprio ad una domanda sull’interesse nerazzurro: “Sono felicissimo di essere qui, ho grande voglia di continuare a giocare e a vincere titoli. Col Coronavirus non abbiamo troppe certezze, è stato complicato per tutti e non sappiamo dove saremo nei prossimi mesi. Io però qua sono felice, vediamo cosa succederà. Ripeto, sono felice e mi trovo bene con tutti, ho passato due anni belli e voglio proseguire su questa linea, ma non dipende solo da me”.