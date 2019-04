Lenglet: "Fui vicino alla Juve, ma non mi sentivo pronto per quei livelli"

© foto di PhotoViews

Clement Lenglet è stato a un passo dalla Juventus. Lo ha rivelato lo stesso difensore del Barcellona in un'intervista rilasciata a Periodico: "Avevo 18 anni e appena 10 partite disputate in Segunda. Alla Juve poi c'erano già Barzagli, Bonucci e Chiellini. Firmare per loro sarebbe stato un grosso rischio per la mia carriera, anche se sul piano economico l'offerta era vantaggiosa. Non si poteva dire no a un club così grande, ma per me non era il momento, non ero pronto a competere a quei livelli. Non ho mai avuto rimorsi".