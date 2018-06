Leno, Areola o Sirigu? Il Napoli non ha ancora sciolto il nodo portiere

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il quotidiano Il Mattino oggi in edicola fa il punto sull'acquisto dell'erede di Pepe Reina in casa Napoli. Il club partenopeo non ha ancora sciolto le riserve e, dopo l'inserimento dell'Arsenal per Bernd Leno, resta in alto mare: il tedesco del Bayer Leverkusen resta un'opzione, ma adesso più difficile da centrale. Alphonse Areola del PSG è probabilmente il calciatore più gradito per Carlo Ancelotti, Salvatore Sirigu del Torino l'usato sicuro.