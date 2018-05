Leno e i diritti d'immagine. Solo l'ultimo di una lunga lista

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Nessun giocatore verrà a Napoli se non mi cederà i diritti di immagine". Questa dichiarazione, nell'estate del 2016, ha fatto capire quale è la posizione di Aurelio de Laurentiis, presidente e padrone della società azzurra, intenzionato a mantenere sotto il proprio cappello la possibilità di monetizzare con i calciatori. E sono tantissimi i giocatori che hanno rifiutato la destinazione Napoli per questo motivo. Da Rolando Bianchi a Obinna, passando per Astori, Soriano, Klaassen.

Qualche strappo alla regola c'è stato, come quello di Gonzalo Higuain con la Nike. Oppure di Rafa Benitez e di Pepe Reina, ma sono deroghe che vengono fatte solamente a calciatori (e allenatori) che eccezionalmente hanno accettato la destinazione, spartendosi il 50% con il club. Stavolta è il turno di Bernd Leno, con l'agente che lo ha confermato alla Bild. "Napoli non è un'ipotesi percorribile". Come spesso è successo negli ultimi anni.