Leno-Napoli, Parisi: "Affare non è sfumato, vogliamo risolvere problemi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Attraverso le frequenze di Radio Crc è intervenuto Fabio Parisi, intermediario nell’operazione che potrebbe portare il portiere tedesco Bernd Leno dal Bayer Leverkusen al Napoli. Nonostante le difficoltà per la questione diritti d'immagine, per gli azzurri la pista che porta all'estremo difensore non è ancora tramontata: “Non è detto che Leno resterà in Germania. Sappiamo bene che ci sono delle difficoltà per questioni di contrattualistica che il Napoli - ha detto Parisi - impone ai suoi tesserati, ma stiamo lavorando sui problemi. Non è vero che non interessa più al Napoli, ma se le condizioni non cambieranno la vedo difficile. Le parti però, possono avvicinarsi e capire se la fattibilità dell’operazione esiste ancora. Questi ostacoli per arrivare a Leno erano già noti e non sono eliminabili in maniera semplicistica perché i contratti di immagini coinvolgono più parti. Leno è interessato al Napoli, noi latini nei meandri delle trattative ci muoviamo con una certa agilità mentre con i tedeschi bisogna avere più tempo. L'operazione non è tramontata, ci sono problemi, ma c’è ancora una possibilità e lavoriamo per risolvere i problemi”, ha detto l'agente.