Leno-Napoli, Parisi: "Non c'è trattativa, ma piace. Piaceva al Bayern"

Fabio Parisi, agente vicino al procuratore del portiere tedesco Bernd Leno, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito all'interesse dei partenopei nei riguardi dell'estremo difensore del Bayer Leverkusen. “È un nazionale, andrà ai Mondiali e ha acquisito esperienza internazionale. Il Napoli lo sta monitorando, lo conosce bene dal punto di vista tecnico. Il club non ha ancora avuto contatti sui parametri col club ma nemmeno con l’agente. Entrambi sanno di piacersi, ma non c’è ancora una trattativa in corso per ora. Ha una clausola rescissoria come spesso accade in Europa. Bisognerà trattarla, sempre tutto è trattabile e va nella direzione della volontà di tutte le parti di trovare un accordo. Non credo che potrà essere una trattativa ostile quando eventualmente dovesse iniziare e decollare. Si tratta di un ragazzo ambizioso, sa che il Napoli è un club ambizioso e quindi penso che sia interessato a questa soluzione. È un portiere completo, esperto, leader, ha personalità e sa dirigere la difesa. In Germania viene considerato uno dei migliori portieri. Il Bayern Monaco l’ha monitorato quando doveva capire se avesse bisogno di un portiere per sostituire Neuer”, le parole del procuratore riportate da Tuttonapoli.net.