Lentini: "Il mio trasferimento più importante di quello di CR7 alla Juve"

Lunga intervista della Gazzetta dello Sport a Gigi Lentini, ex di Milan e Torino che si sono affrontate ieri. Si comincia con i ricordi degli anni '90, quando il club rossonero, guidato da Silvio Berlusconi, comandava in Italia e nel mondo: "L’Italia era il centro di tutto. Nella politica, nell’economia, di riflesso nel calcio. È stata la nostra età dell’oro: scusate, ma secondo voi quel era il motivo per cui tutti i migliori calciatori del mondo venivano da noi? Perché eravamo il top. C’era la Serie A e poi tutto il resto, l’Italia era il calcio nel mondo, oggi non è più così. Il Milan e Milano erano il massimo: fu il contesto ideale per far emergere una persona del calibro di Berlusconi, il calcio fu lo specchio di quella società: c’era Berlusconi da una parte e tutto il resto d’Italia dall’altra. Con quel Milan non si poteva competere, era la migliore società del mondo, per il valore dei giocatori e la potenza economica. Da quel momento è cambiato il calcio".

La sua cessione al Milan fu il primo colossale affare miliardario del calcio: fu un po’ il Cristiano Ronaldo della sua epoca?

"Non voglio esagerare ma, con le dovute proporzioni, io sono stato di più perché in quegli anni era impensabile l’acquisto di un calciatore a quelle cifre: oggi è normale spendere 70, 80, 100 milioni per un giocatore, quasi più nessuno ci fa caso. Invece quando io andai via da Torino scoppiò un pandemonio, mamma mia che ricordi".

Quali sono i rimpianti di Lentini?

"Il Milan mi ha dato la possibilità di coronare il sogno di essere al top per vincere qualcosa di importante. Mi resterà per sempre il rammarico di aver perso la finale di Champions con il Marsiglia. Poi arrivò quell’incidente terribile in autostrada che mi ha frenato la carriera. Avrei potuto raccogliere molto di più con il club e la Nazionale, mi giocai il Mondiale americano del ’94".

Le piacerebbe tornare nel calcio, magari proprio nel Toro?

"Sì. Anzi mando un messaggio al presidente Cairo: mi sento pronto per fare qualcosa nel Toro, in società. Forse lui non vede bene il rientro delle bandiere ma proviamo a incontrarci, può nascere qualcosa di buono".