Leo Stulac: il regista box to box con la Serie A nel futuro (prossimo)

© foto di Federico Gaetano

Comunque vadano i playoff del Venezia, Leo Stulac giocherà in Serie A l'anno prossimo: il regista sloveno classe 1994 portato in Italia dall'ex Perinetti ha dimostrato in questo girone di ritorno una qualità e una quantità non comuni che valgono assolutamente una occasione in massima serie, a prescindere dal cammino dei lagunari. Curioso come Pippo Inzaghi, dopo averlo lasciato in panchina per tutto il girone di andata, ora non possa assolutamente più rinunciarci. Sei gol in 21 presenze sono il biglietto da visita dell'ex Koper ai playoff di cadetteria, dove proverà a condurre il club all'ennesima impresa, prima di salutare (probabilmente) per una piazza più consolidata.

Ruolo: regista di centrocampo

Caratteristiche: tiratore dalla media distanza letale, sa fare malissimo da fermo ma anche in movimento. Destro naturale, ma abile con entrambi i piedi, è un regista molto atipico, poiché ama inserirsi e andare in pressing avanzato.

Squadre interessate: si è fatto avanti con molta decisione e con tanto anticipo il Genoa, che guarda sempre con grande attenzioni ai talenti provenienti da quella zona di mondo. I rossoblù sembravano molto molto avanti, ma il Bologna nelle ultime, complice un accordo vicino proprio con Pippo Inzaghi, sembra essersi inserito con velocità e fermezza.

Valutazione: difficile pensare di portarlo via al Venezia per centomila euro, come suggerirebbe la sua valutazione su Transfermarkt. Dopo una stagione del genere, per strapparlo a Tacopina servirà un'offerta sicuramente più alta, anche se il solo anno di contratto rimasto gioca a favore dei club interessati. Sembra che il Venezia sia pronto a chiedere fino a quattro milioni di euro.