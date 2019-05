Leonardo e il Milan, le strade sono destinate a separarsi a giugno

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Leonardo e il Milan, il futuro sarà altrove. Lo spiega oggi Tuttosport: nelle idee di Ivan Gazidis, infatti, il dirigente sudamericano appare sempre più defilato nel club rossonero. Lo scrive stamane il quotidiano sportivo torinese, che si sofferma sul futuro del ds verdeoro. Se c’è una persona - si legge - per la quale il piazzamento finale in campionato dovrebbe essere irrilevante, questa è proprio Leonardo, il cui destino appare in ogni caso segnato.