Leonardo, la mossa giusta. Mano tesa a Gattuso nel momento più delicato

Un punto nelle ultime quattro partite. Il Milan dopo una lunga rincorsa che ha portato i rossoneri a mettere nel mirino anche il Napoli sta attraversando uno dei periodi più delicati della stagione e domani potrebbe scivolare fuori dalla zona Champions League.

Non è stata una brutta gara quella vista oggi all'Allianz Stadium, una sconfitta arrivata perché la Juventus ha una rosa più profonda, più forte e più ampia. E anche oggi ha fatto valere questo fattore. Ma è una sconfitta pesante, perché Atalanta e Lazio hanno la possibilità di sopravanzare e scavalcare un Milan che s'è arenato proprio sul più bello.

Nel momento più delicato sono però da sottolineare le parole di Leonardo. Positive, perché in un momento decisivo tutti devono remare nella stessa direzione. Anche se la squadra ha lanciato qualche segnale preoccupante, anche se il divorzio a fine stagione è più di una possibilità. "Con Rino ci conosciamo da 20 anni e lui sa tutto quello che succede. Abbiamo scelto di andare avanti con Rino, non abbiamo mai pensato di cambiare, non c'è stato nessun allenatore contattato", ha detto Leonardo al termine del match. Una presa di posizione netta, decisa, per dare tranquillità all'allenatore. Per gettare acqua sul fuoco invece della benzina in vista di un decisivo finale di stagione.