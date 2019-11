Leonardo: "Riscatto Icardi? E' presto. Su Cavani e T.Silva non ho deciso"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Riscatto di Icardi? Non è il momento di parlarne". Il direttore sportivo del Paris Saint-Germain Leonardo, dopo la vittoria contro il Club Brugge, ha parlato ai cronisti presenti al Parco dei Principi e ha fatto un punto molto approfondito sui giocatori del PSG.

Cavani e Thiago Silva in scadenza - A Leonardo è stato chiesto anche di fare il punto sui rinnovi dei contratti di Thiago Silva e Cavani, entrambi in scadenza: "Le cose sono chiare, sappiamo cosa sta accadendo. Hanno fatto molto per il club e decideremo al momento giusto se continuare o meno".

Mbappé? Parole di Zidane fastidiose - A Leonardo è stato poi chiesto di commentare le parole di Zidane su Mbappé. Il tecnico del Real Madrid parla spesso dell'attaccante classe '98 e Leonardo ha risposto così: "Onestamente, quelle parole mi hanno dato un po' fastidio. Ho molto rispetto per Zidane ma non è tempo di toccare un giocare che è uno tra i migliori al mondo. Rinnovo del contratto? E' una possibilità. Ha grandi ambizioni e lui è centrale nel nostro progetto".