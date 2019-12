Leonardo vuole riprendersi Lucas Paquetá. Come riporta Sky Sport, sarebbe già ben avviata la trattativa tra il Milan e il Paris Saint-Germain per la cessione del giovane centrocampista brasiliano. Il classe '97 era stato portato in Serie A proprio dal suo connazionale lo scorso gennaio per circa 35 milioni di euro più bonus, esattamente la cifra che il 'Diavolo' ha chiesto oggi ai francesi.