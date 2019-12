Leonardo su Icardi: "Futuro nelle sue mani. Prossimi mesi determinanti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Leonardo, dirigente del Paris Saint-Germain, ha parlato a Sky Sport dopo il sorteggio Champions che vedrà i parigini affrontare il Borussia Dortmund:

L'urna ha regalato a Tuchel la sfida contro il suo Borussia Dortmund, cosa ne pensa?

"Eh sì sarà speciale per Tuchel. Tornare dove è diventato un grande allenatore è speciale. Può essere una cosa positiva, ma non si sa mai perché i calcoli contano fino a un certo punto. Giocheremo contro una squadra che cerca il bel gioco e crea spazi. Forse siamo simili, verrà fuori una bella partita".

Come avete rigenerato Icardi? Aveva solo bisogno di giocare?

"Penso che -patti chiari amicizia lunga- come dite in Italia. Io ho trovato un ragazzo disponibile che ha capito il momento e quale poteva essere il suo futuro al PSG. Lavora tanto, ma è anche determinante ed è assolutamente un vero 9".

Quale sarà il suo futuro?

"E' nelle sue mani, dipende da lui. Abbiamo ancora mezza stagione da fare che sarà determinante. Io sono molto felice perché in lui ho trovato tante cose positive che stanno venendo fuori al PSG".