Leonardo sul riscatto di Icardi: "Buona operazione, pochi i centravanti di questo livello"

Dopo aver completato il riscatto di Mauro Icardi, per il Paris Saint-Germain è tempo di guardare avanti. Il ds parigino Leonardo però ha voluto commentare l'operazione ai microfoni del Journal du Dimanche: "Abbiamo preso Icardi perché dovevamo esercitare l'opzione prima della fine di maggio, alla fine del suo prestito gratuito, pianificata in un normale quadro economico - le sue parole al media transalpino -. Poteva non essere il momento giusto, ma è stata una buona operazione perché Mauro è un grande centravanti di 27 anni. Non ce ne sono molti così sul mercato".