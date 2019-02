© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' da poco terminato il primo tempo del lunch match di Serie A, con Bologna e Genoa negli spogliatoi sul punteggio di 1-1. Felsinei avanti con il colpo di testa di Destro, arrivato al 17' su assist di Poli. Errore difensivo nell'azione che ha portato gli emiliani in vantaggio, mentre l'attaccante torna al gol quasi un anno dopo l'ultima volta: era il 24 febbraio 2018 contro il Genoa al Dall'Ara, oggi s'è ripetuto contro la sua ex squadra. La reazione degli ospiti è arrivata al 30', con Skorupski bravo a dire di no a Sanabria due volte nel giro di un minuto. Partita piacevole e combattuta, al 33' il pari ospite: Lerager ha depositato la palla in fondo al sacco con un colpo di testa sugli sviluppi di un corner calciato da Lazovic.