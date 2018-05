Les Herbiers-PSG. Davide contro Golia, ancora una volta in Francia

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Davide, in Francia, vive di fede e coraggio ma la bruta violenza dei milioni di Golia ha sempre la meglio e se la storia non mente, anche il Paris Saint-Germain avrà la meglio stanotte sul Les Herbiers. La Coupe de France è terra di dolci storie e favole che non conoscono però lieti fini. Gli operai e i dopolavoristi del Calais arrivarono a un passo dalla storia, ma il Nantes fu impietoso, all'ultimo minuto, a strozzare il grido di giubilo in gola agli ottantamila di Saint Denis. Prima ancora ci provò il Nimes, arrivato in finale, scontratosi col destino beffardo e sei anni fa il Quevilly, formazione di terza divisione, fu schiantato dall'Olympique Lione che era quarto in Ligue 1.

Stephane Masala, origini sarde, è la guida senza patentino del Les Herbiers. Si ispira a Massimo De Paoli, maestro di pallone dei settori giovanili dell'Inter e ora al Brescia. Ha mire differenti dai voli pindarici consueti, Masala, e per questo la concretezza lo porta a dire che "battere il PSG è impossibile". In semifinale è stato scontro tra storie e favole, con il Les Herbiers che ha battutto il Chambly, altra società della terza serie transalpina. Di giocatori noti non ce ne sono, chiaramente, in un paese di quindicimila anime che è nella notte della vita, con Rodrigue Bongongui che ai tempi dell'AS Bondy era compagno di società dell'allora pulcino Kylian Mbappè. E' l'unico soffio di celebrità, l'unica carezza e l'unico modo in cui la formazione che lotta per non retrocedere in quarta serie, che ha lo 0,7% del fatturato dei capitolini, ha avuto finora. Fino a stanotte. Quando Davide, in Francia, incontrerà ancora Golia. Tre volte, l'ha già fatto, e tre volte è caduto. "Impossibile", dice Masala. Forse sì. Forse.