Lettera di Elkann: "Vissuto l'anno più significativo della storia della Juve"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

John Elkann, presidente ed amministratore delegato di Exor, ha scritto una lettera agli azionisti, in cui ha ripercorso gli ultimi mesi della Juventus. Di seguito il testo integrale.

"La Juventus ha vissuto l'anno più significativo della sua storia: conquistando il sesto scudetto consecutivo, ha superato la più grande Juventus di tutti i tempi, che nel quinquennio degli anni 30 ne vinse cinque di seguito. Juventus ha anche vinto le ultime tre Coppe Italia ed è arrivata per la seconda volta in tre anni in finale di Champions League, dove è stata battuta dal Real Madrid, forse - ha detto - la squadra di calcio più forte della storia, vincitrice delle ultime due finali di Champions League. Il traguardo leggendario raggiunto dalla Juventus nel 2017 è il risultato di un grande lavoro di 'squadra' i dirigenti, l'allenatore, i collaboratori e ogni giocatore. Ed è merito anche dei suoi valori, una cultura che il Presidente Andrea Agnelli ha temprato nel corso degli ultimi 10 anni, esortando tutti quanti, uno ad uno, a andare avanti 'Fino alla Fine!'. Questa determinazione - ha dichiarato - è molto importante per le organizzazione di successo che devono sempre restare concentrate sulla prossima sfida, l'unico modo per non farsi distrarre dai traguardi conseguiti. Il successo continua ad arrivare solo continuando a faticare, e questo vale per la Juventus, così come per tutte le altre nostre società. Il calcio, oltre ad essere uno sport, è anche un business, che ha visto i club europei più che triplicare i ricavi nel corso di un secolo, raggiungendo quasi 20 miliardi di Euro, con i primi 30 club che fanno registrare quasi il 50% dei ricavi complessivi. I principali beneficiari di questa crescita sono i giocatori: il valore complessivo dei trasferimenti nell'anno 2017 è stato circa 5,6 miliardi di euro, il 12,6% del quali incassato dai procuratori. I ricavi della Juventus sono cresciuti negli ultimi cinque anni al tasso medio annuo del 15% rispetto al 10% del mercato attestandosi oggi intorno ai 400 milioni di euro. Come gli altri club, Juventus continua a investirne molta parte nei giocatori che sono fondamentali per il futuro del club, pur rappresentandone il costo principale. Questo è particolarmente vero per i top player, che spesso sono rappresentati da procuratori aggressivi. Considerata l'impostazione attuale delle competizioni nazionali e internazionali, l'aumento dei costi rende difficile per i club - ha aggiunto - raggiungere livelli di redditività stabili, in particolare per effetto dell'imprevedibilità dei risultati sportivi. È difficile bilanciare risultati finanziari e sportivi, ma la Juventus nel 2017 ci è riuscita. La buona notizia per il settore è che l'importanza e il seguito che il calcio riscuote continua a crescere, come si vede in paesi quali la Cina e gli USA. Quasi un quarto della popolazione mondiale oggi ama il calcio e il dato è in crescita. Ciò che fa aumentare il valore dei club è proprio questa crescita,che è ancora più sostenuta per i club più importanti come la Juventus".