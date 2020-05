Lettera di Sky alla Lega A: non pagherà l'ultima rata dei diritti tv. Lo scontro con i club è vicino

Mentre il calcio prova faticosamente a trovare la quadra per ripartire, la questione diritti tv rischia di peggiorare drasticamente. Secondo la Gazzetta dello Sport ieri sera Sky avrebbe inviato una lettera alle società e alla Lega per ribadire un concetto: non pagherà la sesta ed ultima rata, anche perché non sono arrivate controproposte. Anzi, 19 club su 20 hanno già emesso fatturazione e chiederanno il rispetto dei contratti in essere. Lo scontro è vicino, spiega il quotidiano, e di certo il tema sarà caldo durante l’assemblea di Lega di mercoledì.

Tema affrontato anche dal Corriere dello Sport, che sottolinea come Sky si sarebbe aspettata l'apertura di un tavolo di confronto per riequilibrare i pagamenti, cosa fatta da altri partner della tv, ma non dalla A.