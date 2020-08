Leverkusen, Bosz dopo il ko contro l'Inter: "Lukaku nell'uno contro uno è davvero troppo forte"

vedi letture

Peter Bosz, tecnico del Bayer Leverkusen, ha commentato in conferenza stampa l'eliminazione delle aspirine per mano dell'Inter: "Nei primi 20 minuti non abbiamo giocato bene. Brozovic ha avuto troppa libertà in mezzo al campo. Abbiamo avuto problemi anche con Lukaku. Nell'uno contro uno è davvero troppo forte. Poi le cose sono andate meglio, pensavamo di aver trovato il bandolo della matassa ma dovevamo fare di più. Abbiamo cambiato dopo i primi 20 minuti spostando Moussa Diaby a sinistra perché loro chiudevano sulle seconde palle. E anche perché Moussa poteva avere libertà visto che Godin non usciva e avevamo più spazio per costruire".