Leverkusen, Bosz: "Soddisfatto per il risultato, ma siamo stati fortunati"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il commento di Peter Bosz, allenatore del Bayer Leverkusen, dopo la vittoria per 2-1 sul campo del Bayern Monaco:

"Certo che sono totalmente soddisfatto per il risultato di oggi, anche se ammetto che abbiamo avuto molta fortuna contro il Bayern. Avrei voluto usare le nostre sostituzioni in modo diverso. Mi sarebbe piaciuto per esempio far entrare Kai Havertz, ma i tre infortuni ci hanno richiesto dei cambi forzati. Non avevamo scelta. Al momento non ho informazioni sull'entità dei singoli infortuni".