Lewandowski e Haaland accorciano nella Scarpa d'Oro, Immobile freme per rispondere

Non avrà passato un weekend serenissimo Ciro Immobile, che dal divano di casa ha potuto osservare Lewandowski e Haaland andare in rete in Bundesliga, accorciando così dalla vetta nella classifica della Scarpa d'Oro. Rispettivamente secondo (a -2) e terzo (a -10), i due centravanti di Bayern Monaco e Borussia Dortmund hanno messo la propria firma nel primo turno di campionato post-Coronavirus.

Se già fremeva prima, c'è da aspettarsi che adesso la voglia di calcio di Immobile abbia raggiunto picchi altissimi. D'altronde viaggiava spedito verso un finale di stagione superlativo. Con la Lazio, seconda a -1 dalla capolista Juventus, e a livello personale: con 27 gol in 26 giornate era primo in A a +7 da Ronaldo e - fino a venerdì - aveva 4 lunghezze di vantaggio su Lewandowski (ogni rete ha un coefficiente di 2 pt). Inoltre avrebbe disputato, da titolare, l'Europeo con la maglia azzurra. La prospettiva di colpo è cambiata e i quattro grandi obiettivi, in questo momento sembrano allontanarsi. Uno di dodici mesi (Euro 2020), gli altri spera soltanto di qualche settimana. Perché nonostante la decisione sul futuro del calcio italiano tardi ad arrivare, c'è ancora tempo per vivere un'estate da protagonista con il pallone. E anche con la penna, per firmare un ulteriore rinnovo con la Lazio. "Ciro è l’attaccante italiano più forte in circolazione e non ha nessuna intenzione di lasciare la Lazio e Roma", ha spiegato qualche giorno fa il suo agente Alessandro Moggi.