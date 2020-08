Lewandowski-Gnabry, 24 gol in due in Champions. Meglio di CR7-Bale nel 2014

Altro record per il Bayern Monaco, grazie alla coppia formata da Robert Lewandowski e Serge Gnabry. Grazie alle reti messe a segno stasera, una per il primo e due per il secondo, i due hanno raggiunto quota 24 in Champions League, superando Cristiano Ronaldo e Gareth Bale, che con il Real Madrid nella stagione 2013/14 si fermarono a 23.