Lewandowski inarrestabile: 15 gol in Champions, a segno in tutte le gare giocate

Numeri monstre per Robert Lewandowski che con il gol di questa sera ha continuato la sua incredibile striscia di gol consecutivi in questa Champions League. Solo nella gara contro il Tottenham dello scorso 11 dicembre, l'ultima della fase a gironi, il polacco non è andato a segno, ma in quell'occasione è rimasto in panchina per tutto l'arco della gara. Grazie a quello siglato contro il Lione Lewandowski è arrivato a quota 15 e i suoi gol in stagione sono 55, in 46 gare giocate tra tutte le competizioni.