Lewandowski: "La Lazio ha giocatori super in rosa. Dobbiamo prepararci bene"

Robert Lewandowski, attaccante del Bayern Monaco e candidato al premio di miglior giocatore dell'anno da parte della FIFA, ha parlato a Sky Sport: "Sono molto felice di esseee nominato per questo premio. Sono felice di giocarmi il premio con Ronaldo e Messi. Sappiamo cosa abbiamo fatto in questa stagione. Però bisogna aspettare fino al 17 dicembre e cerco di non pensarci. Per noi la gara con la Lazio sarà una sfida complicata contro una squadra con giocatori super in rosa. Dobbiamo prepararci bene. Il duello sarà interessante. La rispettiamo come squadra. Vogliamo continuare a vincere nei prossimi mesi e nelle prossime partite. Nonostante sia molto giovane, Haaland è incredibile, ha mostrato un grande potenziale e gioca già a grandissimi livelli".