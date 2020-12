Lewandowski: "Non posso sedermi al tavolo di Messi e CR7, ma loro possono mangiare al mio"

Capocannoniere della scorsa Champions, premiato con il "The Best", uno dei migliori attaccanti dell'ultimo decennio. Il 2020 di Robert Lewandowski, nonostante tutto, è stato davvero indimenticabile. Il polacco raccoglie i meritati elogi e riconoscimenti e si è raccontato in un'intervista a France Football: "I giocatori che ammiravo di più erano Del Piero, Thierry Henry e anche Roberto Baggio. La Polonia ha avuto grandi giocatori, ma si erano già ritirati quando ho iniziato a guardare il calcio. Oltre ai grandi nomi, quello che mi ha fatto sognare sono stati i grandi stadi e le loro atmosfere".

Al tavolo dei più grandi: "Messi e Cristiano sono allo stesso tavolo da tanti anni e questo è ciò che li rende insuperabili, secondi a nessuno. Griezmann due anni fa disse che poteva sedersi con loro? Io non credo di poter essere considerato come loro loro ma penso di aver fatto abbastanza bene in termini di prestazioni e gol, nell'ultimo anno e nei precedenti. A questo punto penso di poter invitare Messi e Cristiano a mangiare al mio tavolo".

L'aneddoto su Klopp: "Mi dava 50 euro ogni volta che segnavo dieci gol durante gli allenamenti. Era il suo metodo per affinare le mie qualità, per spingermi oltre i limiti e farmi lavorare di più. Le prime settimane gli davo spesso i 50 €. Poi ha interrotto perché stava perdendo troppi soldi. Ma questo esercizio è stata molto importante per me, perché sono migliorato molto nella finalizzazione. All'epoca ero giovane. Klopp aveva individuato le mie qualità e voleva che facessi passi in avanti”.

Ferguson lo voleva al Manchester: “Dopo il mio secondo anno a Dortmund, ho avuto un colloquio con Sir Alex Ferguson. Voleva che andassi al Manchester United. Ero molto interessato, posso anche dire che ero pronto. Ma il Dortmund non voleva lasciarmi andare. Non è stata una delusione, perché le cose andavano bene con il Borussia".