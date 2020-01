Li Yonghong torna a parlare. Via Twitter, l'ex patron del Milan ha attaccato duramente Ivan Gazidis, attuale ad rossonero: "Dice di aver salvato il Milan dalla bancarortta. Ma è una fake news. Come ha detto David (Han Li, nella recente intervista a Forbes, ndr), il denaro nelle casse del Milan era stato bloccato da Elliott e non potevamo usarlo. Dopo che abbiamo lasciato il club, è rimasta un sacco di liquidità che avevamo immesso. Gazidis, sai che il tuo stipendio erano i miei soldi?".

#Gazidis said Elliott saved ACM from bankruptcy. That's #FakeNews

As David said:‘The cash in the account of ACM was locked by Elliott and we couldn't use it…after we left the club, there was still a lot of money we'd injected.’

Gazidis, did you know your salary was my money?

— Yonghong Li (@YonghongLi69) January 10, 2020