Li Yonghong indagato in Cina per false comunicazioni su acquisto Milan

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Guai in vista per Li Yonghong. Secondo quanto riferito dall'ansa, l'ex presidente del Milan sarebbe infatti indagato in Cina per false comunicazioni e sarebbe accusato di aver nascosto la reale situazione finanziaria del club. La Procura di Milano avrebbe inoltre già preso contatti con le autorità giudiziarie cinesi e di Macao, che avrebbero inviato una richiesta di chiarimenti al pm Storari per quanto riguarda le richieste istruttorie avanzate con la rogatoria avviata mesi fa per cercare di capire i flussi finanziari che portarono l'imprenditore cinese a rilevare e poi cedere il controllo della società rossonera.