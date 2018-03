Li Yonghong, oggi giornata decisiva: deve versare 10 milioni di euro

Giornata importante per delineare il futuro di Li Yonghong, attuale numero uno del Milan.

Come ricorda Tuttosport, il proprietario del club rossonero dovrà versare nella giornata di oggi la prima tranche del secondo aumento di capitale da 60 milioni di euro complessivi.

Per oggi è previsto un primo versamento da 10 milioni di euro. Non dovesse riuscirci, Li potrebbe uscire di scena con sette mesi di anticipo rispetto alla scadenza del rimborso dei 303 milioni a Elliott con interessi elevatissimi.