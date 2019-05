Sono state rilasciate in data odierna le licenze UEFA per la stagione 2019/2010. Sono 16 i club italiani che hanno ottenuto suddetta licenza, tra cui il Napoli; a sorpresa (ma non troppo), il club di Aurelio De Laurentiis ha indicato come Stadio in cui disputare le partite interne della prossima Champions League il Renato Dall'Ara di Bologna. Il San Paolo, infatti, non è a norma e sarà oggetto di lavori da qui alle prossime settimane; negli ultimi anni la società ha sempre indicato il Barbera di Palermo, ma l'impianto di Fuorigrotta ha avuto sempre una deroga per poter ospitare le partite interne dei partenopei, cosa che dovrebbe accadere anche nella prossima stagione. . L'Atalanta ha indicato il Mapei di Reggio Emilia, come nel 2017/18.