Lichtsteiner-Borussia Dortmund, tutto definito: firmerà un biennale

Tutto pronto per il trasferimento al Borussia Dortmund di Stephan Lichtsteiner, terzino in scadenza di contratto con la Juventus che negli ultimi sette anni in bianconero ha vinto altrettanti Scudetti. Secondo Tuttosport, si stanno definendo gli ultimi dettagli del suo trasferimento in Germania: il laterale elvetico sottoscriverà un contratto biennale.