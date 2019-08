Lichtsteiner e l'addio alla Juve: "Non mi sentivo più al 100% nel progetto"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervista concessa ai taccuini di 'Tuttojuve.com' da Stephan Lichtsteiner, ex terzino della Juventus attualmente svincolato dopo la stagione all'Arsenal: "E' stata l'esperienza che desideravo. Per pochissimo non abbiamo raggiunto il quarto posto e all'ultimo atto abbiamo perso la finale di Europa League con il Chelsea. Purtroppo non abbiamo raggiunto i nostri obiettivi ed è ancor oggi difficile da digerire. Negli ultimi due mesi abbiamo sbagliato troppo e gli errori, in un campionato difficile come quello della Premier, li paghi sempre".

Il laterale elvetico, che con la casacca della Juventus ha vinto sette Scudetti, ha spiegato i motivi del divorzio dal club campione d'Italia nell'estate 2018: "Perché avevo bisogno di una nuova esperienza, di una nuova sfida e anche perché non mi sentivo più al 100% parte del progetto".