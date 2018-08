Lichtsteiner, l'addio di una certezza che può trasformarsi in rimpianto

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nonostante negli ultimi anni la Juventus abbia cercato un'alternativa valida a Stephan Lichtsteiner per il ruolo di terzino destro, lasciando lo svizzero persino fuori dalla lista Champions, alla fine il campo ha dato sempre ragione all'ex Lazio. In estate, però, complice la scadenza di contratto e la carta d'identità che segna 34 primavere i Campioni d'Italia hanno deciso di lasciar partire il giocatore. Una separazione che potrebbe rivelarsi più dolorosa del previsto. E chissà che qualcuno non possa mangiarsi le mani per questa scelta. I cicli finiscono anche nel calcio, ma per alcuni bisogna essere davvero bravi nello scegliere la tempistica giusta per l'addio.