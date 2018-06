Lichtsteiner: "L'Italia mi mancherà. Arsenal come la Juve di sette anni fa"

© foto di J.M.Colomo

Stephan Lichtsteiner, ex terzino della Juventus ora all'Arsenal, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine dell'amichevole di ieri tra Svizzera e Giappone: "L'Italia mi mancherà tanto, sono stato bene alla Lazio e ancora meglio alla Juventus. Tornerò sicuramente per le vacanze e per rivedere amici. L'Arsenal è un grande club e ha un bellissimo progetto, simile a quello di sette anni fa della Juventus, quando avevamo come obiettivo tornare subito in Champions League".