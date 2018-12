Liechtenstein, cenerentola del girone. Con Marcel Buchel

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Quattro a zero e cinque a zero. Sono i risultati con cui la Nazionale di Giampiero Ventura ha liquidato il Liechtenstein nelle due sfide valevoli per il girone di qualificazione al Mondiale 2018. In Russia non ci siamo andati, ma la differenza vista sia in Liechtenstein sia in Italia era davvero considerevole. Nazionale che gioca con un 4-1-4-1 la cui stella è Marcel Buchel, attualmente fuori rosa all'Empoli (nel 2017 mise un like alla festa salvezza del Crotone).

Il Liechtenstein, nel 2018, ha un solo risultato positivo. Il 2-0 a Gibilterra che, però, non fa scordare la sconfitta patita proprio lontano dal rettangolo da gioco. Poi c'è il 2-2 con l'Armenia - altra nazione inclusa nel nostro girone - che può essere visto come una mezza vittoria. Oltre a Buchel solo Hasler è in una squadra di primo livello come i Chicago Fire, negli Stati Uniti.