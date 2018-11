Liga, chi sarà il Pichichi? Tra conferme e una sorpresa... Dall’Italia

© foto di J.M.Colomo

Se la classifica racconta di una Liga quanto mai equilibrata e con la sorpresa dietro l’angolo, quella dei marcatori descrive il mondo così come deve essere. O, meglio, il mondo così com’è stato negli ultimi tre anni da quelle parti. A Barcellona già ridono, non solo perché sono in vetta malgrado i risultati altalenanti. A Madrid, invece, nell’anno 1 d.c., dove la c sta per Cristiano (Ronaldo) e non Cristo, non hanno ancora trovato il nuovo bomber.

CONFERME - L’ultimo triennio è stato dominato da Lionel Messi e Luis Suarez, con due trofei Pichichi alzati dall’argentino e uno dall’ex Liverpool. E anche quest’anno ci sono loro due a dettare legge davanti alle porte avversarie. Dopo dodici giornate di campionato sono la Pulce e il Pistolero a dominare la classifica marcatori, con nove gol a testa. Entrambi aiutati dai rigori (5 Leo, 4 Suarez), è bene sottolinearlo, perché subito dietro c’è un altro profilo abituato a far male alle difese di tutta la Spagna, senza servirsi dei penalty (uno solo all’attivo). È Iago Aspas, che a Vigo è un idolo, e non potrebbe essere altrimenti visto che gli 8 gol di quest’anno danno seguito ai 22 dell’annata passata.

DALL’ITALIA - Piovono conferme dalla Liga, perché lassù insieme ai più forti resiste pure Cristhian Stuani. Alla Reggina fu una meteora, ma in Spagna si sta consacrando come uno dei migliori bomber del campionato. Lui sì, senza calci di rigore, con otto reti all’attivo in un Girona che sorprende trascinato dall’uruguagio. Per un ex ‘italiano’ che si conferma, ce n’è un altro che ha fin da subito strabiliato tutti a Siviglia. André Silva, che al Sanchez-Pizjuan c’è arrivato soltanto in prestito e a suon di gol vuole guadagnarsi il riscatto. Il Milan lo osserva molto molto interessato, si frega le mani per una possibile cessione ma al contempo ragiona sul da farsi in caso di mancata conferma dall’Andalusia. A sette gol c’è il campioncino portoghese, spalla preferita di Cristiano Ronaldo in nazionale e perno su cui far ruotare tutto l’attacco di Machin. Le conferme sono spagnole, le sorprese arrivano dall’Italia, da chi in passato ha provato a padroneggiare le aree di rigore in Serie A. Chi sarà il prossimo Pichichi? Tre quarti di campionato, ancora tutti da giocare, possono cambiare davvero tutto.

CLASSIFICA MARCATORI:

Messi (Barcellona) 9

Suarez (Suarez) 9

Aspas (Celta Vigo) 8

Stuani (Girona) 8

André Silva (Siviglia) 7

Borja Iglesias (Espanyol) 7

Maxi Gómez (Celta Vigo) 6

Ben Yedder (Siviglia) 6

Roger (Levante) 6