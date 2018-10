Liga, il 10° turno - E' tempo di Clasico. Simeone con la Real Sociedad

© foto di J.M.Colomo

Nell'arco di un intero campionato, trentotto lunghe giornate da agosto fino a fine maggio, ci sono dei weekend che sono più importanti di altri. Questo in arrivo è sicuramente un crocevia importante per la Liga, giunta al decimo turno, quello designato da inizio stagione per la partita più importante di tutte: il Clasico. Che non vale per tutti la vetta, ma che tutte le altre mai come quest'anno possono sfruttare per guadagnar terreno, rosicchiare punti, programmare un eventuale e improbabile smacco. Ma chissà: quest'anno sembra che chiunque possa sognare in spagna.

Il match clou - Non può che essere quello: Barcellona contro Real Madrid, la partita che da sempre vale il doppio rispetto a tutte le altre. Quest'anno non sono le due forze inconstratate del campionato, almeno per il momento, pertanto sarà ancora più interessante vedere di cosa saranno capaci. Il Barcellona ha più certezze, ma prima di battere il Siviglia la scorsa settimana e l'Inter mercoledì, aveva collezionato appena tre punti in quattro parti. In casa Real Madrid invece Julien Lopetegui resta in bilico, perché i soli quattordici punti racimolati fin qui sono pochi. Quattro in meno rispetto ai rivali di sempre. Una distanza che domani può assottigliarsi. O dilatarsi.

Le altre gare - La seconda in classifica è la più bella sorpresa della Liga, l'Alaves, che domani ospiterà il Villarreal per continuare a strabiliare davanti al proprio pubblico. Mentre il Siviglia, reduce dalle quattro scoppole rimediate al Camp Nou sette giorni fa, se la vedrà al Sanchez-Pizjuan con l'Huesca per ritrovare la retta via. Sfida interessante per la terza big del campionato, l'Atletico Madrid, che attende la Real Sociedad al Wanda Metropolitano e potrebbe sfruttare proprio il Clasico per scappar via dai cugini del Real o accorciare sul Barça. La squadra più i forma del campionato è il Levante, che ospiterà il Leganes. Tante partite affascinanti, questo decimo turno è tutto da vivere.

Il programma

Girona-Rayo Vallecano (oggi, ore 13)

Athletic Club-Valencia (oggi, ore 16.15)

Celta Vigo-Eibar (oggi, ore 18.30)

Levante-Leganes (oggi, ore 18.30)

Atletico Madrid-Real Sociedad (oggi, ore 20.45)

Getafe-Real Betis (domani, ore 12)

Barcellona-Real Madrid (domani, ore 16.15)

Alaves-Villarreal (domani, ore 18.30)

Siviglia-Huesca (domani, ore 20.45)