Liga, il 14° turno - Scontro tra sorprese-Champions. Barça col Villarreal

© foto di J.M.Colomo

Fosse stato lo scorso anno sarebbe stata una sfida da Champions League. Se, invece, la Liga dovesse terminare oggi sarebbero entrambe escluse incredibilmente dalla massima competizione europea. Le prime tredici giornate non hanno di certo raccontato di un Real Madrid e un Valencia incontrastabili, tutt'altro. Ma questo è soltanto uno dei dieci match in programma per questo quattordicesimo turno che sicuramente cambierà ancora le carte in tavole. In Spagna, infatti, vige l'equilibrio in ogni zona di classifica, le sorpese sono dietro l'angolo e ogni giornata diventa importante perché può mutare tutto o niente. Spettacolo assicurato.

Il match clou - La partita storicamente più importante - si diceva - è quella del Santiago Bernabeu tra Real Madrid e Valencia. Rispettivamente sesto e undicesimo in classifica, le due formazioni stanno trovando non poche difficoltà in questa prima parte di stagione. Se il Real non ha per niente ingranato con Santiago Solari in panchina, del Valencia non si può dire lo stesso perché nelle ultime sfide i passi in avanti sono stati palesi, specie nell'ultimo 3-0 riservato al Rayo Vallecano. I Blancos, invece, i tre gol li hanno subiti e non rifilati: il k.o. di Eibar fa ancora male, ma la Champions League ha scacciato via una piccola parte dei mugugni.

Le altre gare - In zona Champions ci sono due sorprese: Siviglia e Alaves, oltre a Barcellona e Atletico Madrid. Ebbene è questo il turno in cui la prima della classe, il sodalizio andaluso, farà visita all'Alaves quarto in classifica. Le altre due big, invece, avranno impegni da non sottovalutare: i blaugrana attendono il Villarreal, che quest'anno non sta facendo tanto bene quanto l'anno scorso ma resta di livello; i Colchoneros andranno proprio in Catalogna, ma sul campo del Girone settimo in classifica e che vuole continuare a sorprendere. Per scacciare la mini-crisi, invece, l'Espanyol dovrà fare risultato sul campo del Getafe. Il Real Betis, nel girone del Milan in Europa League, ospiterà la Real Sociedad.

Il programma

Rayo Vallecano-Eibar 1-0

Celta Vigo-Huesca (oggi, ore 13)

Valladolid-Leganes (oggi, ore 16.15)

Getafe-Espanyol (oggi, ore 18.30)

Real Madrid-Valencia (oggi, ore 20.45)

Real Betis-Real Sociedad (domani, ore 12)

Girona-Atletico Madrid (domani, ore 16.15)

Barcellona-Villarreal (domani, ore 18.30)

Alaves-Siviglia (domani, ore 20.45)

Levante-Athletic Club (lunedì, ore 21)