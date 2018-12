Liga, il 16° turno - Barça per allungare. Esame Rayo per il Real

© foto di Imago/Image Sport

Pian piano comincia a delinearsi la nuova Liga, un campionato che va alla ricerca di nuove certezze dopo l'inizio pieno di sorprese, sia dal punto di vista dei risultati che da quello del gioco. Adesso in vetta alla classifica, dopo quindici giornate, c'è il Barcellona, che ha già tre punti di vantaggio sul Siviglia. E pian piano anche il Real Madrid sta tornando ai piani alti, scalando ben bene la graduatoria con i dodici punti nelle ultime cinque partite. In attesa che lo scontro lassù torni il solito, quello a cui siamo abituati da diversi anni ormai, il sedicesimo turno di campionato non regala scontri diretti, ma sarà un passaggio importante per ristabilire le garanzie della stagione.

Il match-clou - La partita più interessante è senza dubbio quella in programma domani al Ciutat de Valencia, dove il Levante sesto in classifica attende la capolista Barcellona. Per i blaugrana sarà certamente una chance per allungare in classifica e, soprattutto, non farsi rimontare da Atletico e Real Madrid che nelle ultime settimane hanno rosicchiato qualche punticino. Per i padroni di casa, invece, sarà l'occasione per dimostrare che, dopo la salvezza arrivata nel finale della scorsa stagione, quest'anno meritano di essere lì in alto, in zona Europa League, a quattro punti dal quarto posto addirittura. Un obiettivo che di certo non s'è posto nessuno ad inizio anno, ma che chissà potrebbe diventare concreto col passare delle giornate.

Le altre gare - Impegno in trasferta anche per l'Atletico Madrid, secondo in graduatoria, che sarà di scena sul campo del Valladolid e proverà a tenere il passo dei catalani e del Siviglia, appaiato in classifica. Gli andalusi, invece, giocheranno in casa, al Sanchez-Pizjuan, dove s'attendono la visita del Girona, un'altra squadra che ha ben cominciato quest'anno. Al Bernabeu c'è Real Madrid-Rayo Vallecano, partita del giudizio per i Blancos dopo lo svarione di Champions League contro il CSKA Mosca e prima del Mondiale per Club. Interessante anche il match tra la favola Alaves, a secco di vittorie da oltre un mese, e l'Athletic Club, la squadra più in crisi della Liga. Il sedicesimo turno regala tanti temi e, proprio per questo, è imperdibile.

Il programma

Getafe-Real Sociedad (oggi, ore 13)

Real Valladolid-Atletico Madrid (oggi, ore 16.15)

Real Madrid-Rayo Vallecano (oggi, ore 18.30)

Eibar-Valencia (oggi, ore 20.45)

Siviglia-Girona (domani, ore 12)

Espanyol-Real Betis (domani, ore 16.15)

Huesca-Villarreal (domani, ore 18.30)

Levante-Barcellona (domani, ore 20.45)

Alaves-Athletic Club (lunedì, ore 21)